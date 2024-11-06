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    男違規停車又亂開車門害婦慘摔送醫 警開2罰單最重罰6000元

    王男違規停車又亂開車門害婦慘摔送醫，警將開出2張罰單。（圖由讀者提供）

    王男違規停車又亂開車門害婦慘摔送醫，警將開出2張罰單。（圖由讀者提供）

    2024/11/06 13:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名王姓男子駕駛1部賓士車，於鳳山區武慶二路與漢慶街口買早餐，違規紅線並排停車，又未依規定開啟車門，造成顏姓婦人騎機車從漢慶街右轉武慶二路，造成顏姓婦人摔車，手腳擦挫傷送醫治療，警方將開出2張罰單，最重可罰6000元。

    網路社群「八卦村」今流傳一段車禍影片，高雄市1名王姓男子（61歲）昨天上午駕駛1部賓士車到武慶二路買早餐，違規紅線並排停車，他買完早餐上車之際，又未依規定開啟車門，適逢顏姓婦人（61歲）騎機車從漢慶街右轉武慶二路經過，造成顏姓婦人閃避不及，當場擦撞摔車倒地，造成手腳擦挫傷，幸好顏婦有戴安全帽，沒有生命危險。

    鳳山警方據報到場處理，雙方酒測值均為0，通知救護車協助顏婦送醫治療，警方認定王男違規紅線並排停車，又未依規定開啟車門肇事，王男肇事責任明顯，仍由交大進一步鑑定。

    警方將依違反道路交通管理處罰條例開出2張罰單，分別是違規紅線停車開罰600至1200元，以及未依規定開啟車門肇事，開罰2400至4800元，總計開罰3000至6000元，呼籲民眾駕車應遵守交通規則，以維護自身及他人安全。

    王男違規停車又亂開車門，害顏婦慘摔送醫，警方將開出2張罰單。（畫面擷取自網路社群「八卦村」）

    王男違規停車又亂開車門，害顏婦慘摔送醫，警方將開出2張罰單。（畫面擷取自網路社群「八卦村」）

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