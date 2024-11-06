噴漆室吸菸引大火釀4618萬損失 師傅判拘役可易罰金5萬

劉姓噴漆師傅於噴漆室內抽菸，起火並造成廠方4618萬餘元損失，高等法院台中分院判拘役50日，全案確定。（記者張瑞楨攝）

2024/11/06 14:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓噴漆師傅，2022年工作時，竟然於噴漆廠的噴漆室內抽菸，又沒妥善熄滅煙蒂，導致火星引燃廢氣處理設施，進而引發大火，造成廠商高達4618萬餘元損失，一審審理時，劉男全盤否認，但法官依廠方監視器，起火前僅他一人在噴漆室與起火點旁吸菸，認定是他吸菸引發火勢，判處拘役20日，台中地檢署上訴指劉男肆意抽菸，判處拘役20日，與他造成的危險與損害不相當，二審認同檢方的上訴理由，改判拘役50日，可易科罰金5萬元，全案確定。

判決書指出，劉姓噴漆廠的技師，於2022年8月14日上午，於廠房噴漆室內，對大客車執行噴漆作業，在噴漆室內的廢氣排放過濾系統溝渠旁抽菸，且沒有把煙蒂熄滅，導致火苗引燃廢氣排放等設備，進而引發火災，造成大客車部分燒毀，噴漆室部分燒毀，烤漆廠損失高達4618萬餘元，台中地檢署將劉男提起公共危險罪公訴。

請繼續往下閱讀...

台中地方法院一審審理時，此火災的鑑定調查顯示，不能排除係菸蒂造成，消防員勘查排除其餘起火可能，起火地點是噴漆室偏左側廢氣排放過濾溝渠，依現場監視錄影畫面，劉男當天當日上午8時許，位於噴漆室左側後方，有疑似吸菸之動作，又於當日10時許，位於噴漆室左側前方抽菸；當日11時20分許，位於噴漆室左側後方，有疑似吸菸之動作，可證明此起火之前，劉男在噴漆室內抽菸，或位於起火點旁。

劉男不否認抽菸，但他辯稱只有在當日10時許，在噴漆室東側門口抽菸，且將菸蒂放置於口袋內，11時許起火之前，他沒有抽菸，但法官認為，依監視錄影畫面，劉男確實於起火之前，11時20分站在起火點旁，有疑似抽菸的動作，事隔10多分鐘後，噴漆室於11時37分起火。

法官強調，劉男也承認當日於噴漆室內抽菸的人，僅有他一人，劉男既知道噴漆室內的噴漆、瓦楞紙等均屬易燃物，任何人都應避免於噴漆室內抽菸，這是常識，依失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪，判處劉男拘役20日，可易科罰金2萬元。

台中地檢署上訴二審，並指劉男恣意於噴漆室內的廢氣排放過濾系統溝渠旁抽菸，又任意棄置菸蒂，導致火災造成噴漆室燒損、噴漆室內的廢氣排放過濾系統、大客車及施工機具燒損，不僅對廠房人員生命、身體有危害之虞，也造成廠方高達4618萬餘元損失，一審卻僅量處拘役20日，與劉男重大過失及損害顯然不相當，聲明撤銷原判決，改為適當合法的判決。

高等法院台中分院二審認同檢方的上訴理由，撤銷一審判決，依同罪名改判拘役50日，可易科罰金5萬元，全案確定，不得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法