2張罰單27萬！騎租賃機車酒駕拒測 罰緩加重1.5倍

警方攔下許男聞到許男渾身酒氣，進行酒測許男卻拒測，警方依法開罰，因許男騎乘wemo租賃機車加重1.5倍又拒測，被開出兩張估算達27萬元罰緩。（記者鄭景議翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/09 13:11

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山二警分局警方日前執行擴大臨檢勤務時，在景隆街發現32歲許姓男子騎機車搖搖晃晃，攔下聞到渾身酒氣，要進行酒測卻被許男拒測，因許男騎乘的是WeMo租賃共享機車，罰緩加重1.5倍，加上拒測，2張罰單總額恐達27萬元。

警方表示，許男表達拒測後依規定開立拒測告發單，並當場將該租賃輕機車移置保管，依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款酒後駕車、第35條第9項吊扣牌照2年，共開立2張罰單，另加上租賃機車酒駕罰鍰加重二分之一，估算罰鍰達27萬元，並當場移置保管該機車、吊銷其駕駛執照、吊扣牌照。

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若不騎機車、改搭大眾運輸工具，以基北北桃的TPASS行政院通勤月票每月1200元可不限里程、不限次數搭乘公共運具，包含捷運、鐵路、公車等，這兩張罰單至少可搭乘18年。

警方呼籲，酒駕不僅讓荷包失血，更將陷自己及其他用路人處於不確定危險環境，民眾飲酒後可搭乘大眾運輸工具或找代理駕駛，若是騎乘租賃交通工具，拒絕酒測的處罰更重，民眾千萬不要心存僥倖、以身試法。

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