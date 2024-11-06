毒詐前科犯撞警車害3警傷 判刑6月

毒詐前科犯衝撞警車造成3警受傷，地院判刑。（情境照）

2024/11/06 13:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕毒品與詐欺前科犯鄭存家5月遭桃園警方盯上，於新竹縣竹北市盤查時，鄭男竟駕車衝撞警車，造成3名員警受傷，新竹地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪將他判刑6月，得易科罰金。

法官調查，31歲的鄭存家前因毒品與詐欺案件，經新竹地院判刑2年9月確定，於110年7月假釋出監，仍不知悔改，5月12日0時開車在新竹縣竹北市博愛街因另涉他案遭警方盤查，明知在場桃園市警局桃園分局景福派出所員警林伯峰、謝雨峻、張瀧升均係依法執行職務之公務員，為拒檢逃逸，竟駕車衝撞警備車。

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員警林伯峰見狀，乃開啟鄭存家車輛副駕駛座車門進入車內欲阻止鄭駕車離去，鄭因車輛失控撞擊停靠於路旁小客車，鄭於拒檢逃逸過程中與員警發生肢體衝突，致林伯峰受有右側小腿、右側拇指、右側食指擦傷等傷害，謝雨峻因而受有右側膝部挫傷、雙側前臂擦傷等傷害，張瀧升因而受有腹臂挫傷、左側手部擦傷等傷害，以此強暴方式妨害員警執行公務。

法官審酌鄭男未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，竟駕駛車輛衝撞依法執行勤務警員，其心態、手段均屬可議，影響社會秩序及公權力執行，除造成警員身體傷害，並對社會安全產生一定程度危害，所為實有不該。

最後法官將鄭男依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，得易科罰金。

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