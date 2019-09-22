衝冠一怒為紅顏？ 大仁哥槓上連千毅 都是為了她

2019-09-22 23:28

〔記者黃建華／高雄報導〕外傳大仁哥與連千毅的直播主之亂，肇因於大仁哥的乾妹妹向連購買福箱的糾紛，引發雙方對嗆，但警方深入了解，根本不是這回事，而是一名女子9月15日在臉書PO文聲稱幾年前被「連千腋」恐嚇過，引來連的小弟「西門慶」要求刪文，並揶揄對方是整型美女，大仁哥路見不平聲援該女，意外與西門慶隔空交火，對方抬出太陽會大哥名號，引發後續震驚全國的直播主之亂。

警方昨晚查知案發導火線，私下莫不為連千毅與大仁哥2人感到不值，有警官忍不住說，2人怒髮衝冠為紅顏，除了引發江湖衝突，最後還雙方人馬竟高達69人被逮捕，「真是有夠衰小!」

據了解，警方從該名女子的臉書貼文得知，日前該女子PO文聲稱：很賭爛「連千腋」，並稱幾年前被連恐嚇過，並稱現在開直播會不會有人來拜訪恐嚇我...。引來連千毅的員工Fu Sian（西門慶）要求刪文，並稱連董是太陽集團的業務長，沒事別惹事。

大仁哥路見不平，留言挺該女，西門慶揶揄他，「為了個不知名的整形女子來嗆聲，你是混的很好的樣子」，並稱「要跟太陽集團試水溫，欠沒對象而己，好好開你的寵物店，等級、層次不一樣。」

西門慶並留言要大仁哥等一年賺了7、8億元營業額，能買一億元的豪宅，再來評斷太陽連董是什麼咖小。大仁哥不滿反嗆，我的「洨」有好幾億，專買凶宅。雙方因此言語交鋒，最後西門慶抬出太陽會某大哥的名號，要求大仁哥把留言刪除，不要傷了該大哥和高雄某大哥的和氣。

但大仁哥不買帳，後續雙方人馬網路互嗆，進而在街頭砸車、驚動天道盟太陽會大哥南下找大仁哥敬重的高雄大哥居間調停。但在有心人攪局下，後續還是發生開槍憾事。

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