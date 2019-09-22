彰化議員蕭如意追撞車禍 送醫觀察有酒精反應

2019-09-22 23:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員蕭如意，今日晚間駕駛車輛行經彰化縣社頭鄉員集路三段250巷口時，不慎追撞前方停等紅燈車輛，遭撞車輛又追撞前車，造成第2輛車駕駛與蕭如意2人受傷，經送醫後已無大礙，但警方酒測時發現，僅有肇事的蕭如意有酒精反應，疑似涉及酒駕。記者致電蕭如意，電話轉接語音信箱，警方表示，2名患者受傷後立即送醫，並在醫院施以酒測，目前留置醫院治療修養。

警方表示，今（22）日晚間7點40分接獲一起3車連環撞車禍，初步調查，原本正在在等待綠燈起步的一黑一白轎車，突然遭後方一輛白車撞擊，造成第2台車輛駕駛頭部受傷流血，第3輛肇事車輛駕駛也有受傷狀況，警方先通知救護車將2人送醫治療，再派員前往酒測，3人僅有肇事車輛駕駛有酒精反應，依偵查不公開原則，目前無法透露酒精濃度與肇事原因，但一定依程序偵辦。

但車禍現場已有民眾貼文臉書，明顯發現第3台肇事車輛追撞力道不輕，造成第2台車輛前後嚴重毀損，前擋板零件掉滿地；也有民眾反應，當場認出是該選區議員蕭如意，肇事後下車就頻頻灌水。

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