曳引車超速追撞釀1死 肇事司機與公司判連帶賠償432萬

2019-09-22 11:25

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市建昕交通公司前年9月指派陳姓曳引車司機附掛半拖車，載貨至苗栗卸貨，不料行駛行經竹科交流道時，陳男因未注意匝道號誌為紅燈，仍以60公里時速超速行駛，導致來不及煞停，而追撞前方自小客車，造成車上26歲謝姓乘客傷重不治；高等法院判建昕交通和陳姓司機應連帶賠償謝母432萬元。

被害人謝男母親指控，陳男是新竹市建昕交通股份有限公司僱用的營業曳引車司機，2017年9月2日上午7時45分駕駛營業曳引車附掛半拖車，沿國道1號高速公路南向96公里800公尺處的新竹科學園區交流道行駛，欲載運貨物至苗栗地區卸貨，卻在行經該交流道匝道時，以60公里時速超速行駛（該匝道限速40公里），也未注意前方匝道儀控號誌為紅燈，仍因來不及緊急煞車，而追撞由廖男駕駛的自小客車，造成車上乘客謝男當場傷重不治。

謝母指稱，兒子謝男當時僅26歲，正值年輕力壯，被陳男駕曳引車違規追撞致死，以致她承受「白髮人送黑髮人」的傷痛，除對陳男提告業務過失傷害外，並打官司索賠，要求建昕公司和陳男連帶賠償1005萬元。刑責部份，一審判陳男10月徒刑，可上訴。

民事部份，新竹地院判謝男之死和陳男過失之間有因果關係，且建昕公司是陳男的僱用人，當天陳男是駕車前往苗栗卸貨，因此建昕公司有連帶賠償責任，扣除謝母已領取的強制責任保險金100萬元外，判陳男和建昕公司應連帶賠償238萬多元。兩造均不服判決，上訴高等法院。

高院審理認定，建昕公司和陳男應連帶賠償謝母包括扶養費、喪葬費、精神慰撫金等費用共532萬元，扣除謝母已領取的強制責任保險金100萬元，建昕和陳男仍應連帶賠償謝母432萬多元；可上訴。

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