9/21 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-09-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月21日）開獎的第108000227期雙贏彩與第108000227期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000227期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、09、12、14、15、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共233注中獎，每注可得500元；肆獎共2918注中獎，每注可得100元。

第108000227期今彩539中獎號碼為「07、12、21、29、39」，頭獎摃龜；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共6594注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5918注中獎，每注可得50元。

第108000227期39樂合彩中獎號碼為「07、12、21、29、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8080注中獎，每注可得1125元。

第108000227期3星彩中獎號碼為「653」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000227期4星彩中獎號碼為「7609」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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