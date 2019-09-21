外遇人妻與小王賴帳！松哥打官司贏得百萬

2019-09-21 06:08

〔記者楊政郡／台中報導〕男子「阿松」去年元月在台中市某摩鐵抓到老婆與小王通姦，帶到派出所借場地簽下和解，老婆與小王分期賠償共4百萬元，並與老婆簽下離婚協議書，事後僅付了20萬就反悔了，反咬遭脅迫才簽下和解書，當天一再嗆他「讓他倆身敗名裂」、「一無所有」，法官認為被抓到姦情是事實，且在派出所簽署並無脅迫情事，不過原告家人、徵信社、律師及和解書都被準備好，談判2小時內要對方決定賠償有輕率及急迫，和解金應降為各50萬為適當。阿松還可上訴，被告不得上訴。

本案一審，法官判決和解金各降為30萬，阿松不服提起上訴，台中高分院認為在談判的2小時內，雖有嗆聲「若不接受就要將此事向被上訴人之親友廣為公開，讓被上訴人身敗名裂」、「我會讓你一無所有，以為我都沒認識黑道的兄弟嗎」等語，但兩人有姦情是事實，場地是在派出所，隨時可求助於員警，這些話不構成脅迫。

不過合議庭認為阿松有專業律師草擬和解書、離婚協議及提供意見，還有家人及徵信社人員，而前妻及小王，沒有法律專業，對和解賠償金額沒經驗。在可能觸犯刑事案件，擔心遭親友責難，匆忙下同意和解金額，確有急迫而輕率，可以調降和解金。

阿松結婚12年育有2子女，卻發現老婆疑似有外遇，雇用徵信社抓姦，去年1月29日抓姦成功，在派出所協商2小時簽下和解書，阿松與老婆簽下離婚協議書，並辦理離婚登記。

賠償金僅現場小王拿出20萬元，其餘都不付。阿松提起履行契約之訴，前妻與小王也反訴撤銷契約，強調遭不法脅迫，他倆才接受和解條件。

許姓警員稱「雙方在派出所他有在場，都坐在民眾報案區談話，過程中沒有大小聲或任何異狀況，也沒人有何異常表現」，兩造談判地點為派出所，員警為執法人員，自不可能對「阿雄」有何不法行為，或容許脅迫之言語。

法官審酌，被告兩人被抓姦是事實，已侵害阿松配偶身分法益，裡應賠償，至於賠償金，審酌雙方財力，降為各50萬元適當，全部免除難以准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法