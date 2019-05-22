目擊老婆被陌生男載進摩鐵 他堅守1小時獲床單通姦鐵證

2019-05-22 00:04

〔記者王俊忠／台南報導〕許姓人妻外遇林姓男子，2018年8月在台南市安南區安中路1段附近坐上林男座車，此景被許女的丈夫阿青發現、尾隨此車到北區1家汽車旅館，阿青報警在摩鐵外等候1小時餘，待林男開車載許女欲離開摩鐵時攔下。警方進入房間採證，床單鑑定出有林男精液DNA與許女體液DNA，林男與許女分別被台南地院依妨害家庭罪判刑。

2018年8月11日上午10點許，林男駕駛小客車到南市安南區安中路1段附近搭載許女，沒想到這場景被許女丈夫阿青瞧個正著，阿青對於老婆坐上「別人的車」、心生疑竇，就從後方尾隨林男的車子，一路跟到南市北區1家汽車旅館，眼睜睜看著這輛載著老婆的小客車進入摩鐵內。

阿青頓時氣的咬牙切齒、懷疑老婆背著他討客兄，但為捉姦要成雙、避免打草驚蛇，只好在摩鐵外等候，並通知警方到場協助捉姦。

直到當天近午11點半許，林男開車載著許女要離開摩鐵，當場被警方與阿青攔下。警方經過旅館人員同意進入林、許兩人入住休息的房間內蒐證，查扣1條床單、兩條浴巾與兩條毛巾等物證。

這些物證被送往刑事局鑑定，床單布塊有精子細胞，精液斑DNA型別檢測結果是混合型，研判混有兩人DNA，主要型別與林男相符、次要型別不排除來自於許女。兩名被告在一審開庭都坦認感情出軌犯行，但未向阿青道歉或賠償達成和解，法官依通姦罪判許女3個月徒刑、相姦罪判林男3個月徒刑，均可易科罰金，並可上訴二審。

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