小黃運將強摸女客 辯「聊天高興玩來玩去」關3年10月

2019-09-20 14:17

〔記者張文川／台北報導〕新北市60歲黃姓計程車司機，4年前搭載一名弱智的28歲女客人小柔（化名），將她載到堤岸邊強行撫胸及下體猥褻，得手後給她200元，將她載到新北市後埔派出所「丟包」等父母來接她，等待期間她癲癇發作，被送上救護車，她問女救護人員說：「男生可以亂摸女生嗎？」，全案才曝光，警循監視器車牌逮人；高院更一審依強制猥褻罪將黃男判刑3年10月，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，運將黃男在2015年6月24日，於頂埔捷運站、浮州橋附近搭載到小柔，得知家住桃園的小柔是負氣離家出走，身無分文，只有悠遊卡，且查覺她回答問題緩慢、心智有缺陷，頓起色心，於是先開到公園附近與她聊天，再開往河岸堤邊。

小柔指控，途中她問司機要開去哪裡，黃回說：「要把我心情弄好一點」，停車後，就在車上伸手摸她的胸部及下體很多次，還說了一些處女膜之類很奇怪的話，小柔一再制止說「請你不要這樣摸我」，黃卻「越講越摸」摸很久，小柔擔心會遭遇更糟的對待而不敢太反抗。

事後運將不收她車錢、反而說要給她500元，小柔拒絕，黃仍硬塞200元給她，將她載到後埔派出所，放她下車，要她自己去問警察幫忙聯絡家人；在等候期間，小柔癲癇發作，警方叫救護車送醫，小柔在救護車上問女救護員「男生可以亂摸女生嗎？」，經進一步詢問，才知她遭非禮，救護員告知警方，警方調閱監視器循車牌逮到黃男。

法院歷審都認定黃男犯行明確，利用載客機會，為滿足一己私慾，漠視他人身體與性自主權，強行撫摸被害人胸部與下體，犯後狡辯說是「兩人聊天高興的時候，玩來玩去、碰來碰去」，未見悔意，將他判刑3年10月。黃上訴，最高法院今駁回確定。

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