色法官8年前召妓被撤職 住院又摸護理師臀部和大腿

2019-09-20 11:44

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任高等法院法官的楊炳禎，因召妓、蹺班、賭博等行為，8年前被公懲會認定行為失檢，議決撤職；不料，他今年中旬住院手術期間，竟趁機對護理師襲臀；台北地檢署勘查醫院監視器畫面，發現楊炳禎從護理師的臀部摸到大腿，涉案罪證明確，今天依違反性騷擾防治法將他起訴。

檢方調查，今年6至7月間，楊炳禎因病住院動手術，他住院觀察期間，竟涉嫌趁護理師向他解釋病況時，對護理師伸出鹹豬手，從臀部摸到大腿，氣得護理師向院方申訴並提告。

楊炳禎庭訊時否認性騷擾，辯稱他在醫院走廊上遇到護理師，因他無法彎下腰，想將腳痛一事告訴護理師，才伸手碰觸護理師示意他不適的部位，而且護理師當時穿著長褲，他並沒碰到對方的肌膚。楊炳禎的委任律師則指稱，楊炳禎是因患病導致手抖，這才不小心碰到護理師。

檢方勘查醫院監視器畫面卻發現，當時楊炳禎可彎下腰，並一度伸手摸護理師，從臀部摸到大腿，涉性騷擾的事證明確；護理師不滿被性騷擾，還被要求拿下口罩看長相，立即向院方申訴，楊炳禎則不知何故，事發後突然辦理出院。

依監察院彈劾資料，楊炳禎自2006年開始，平均每兩個月就召妓1次，有時還利用上班期間不假外出，要求應召業者提供花名「甜甜」等女子性交易，甚至自己打電話給花名「娃娃」的應召女應召。

此外，楊炳禎還長期經營骨董生意，開設「讀書樓」工作室，帳戶資金進出頻繁，公懲會認為已非單純投資，違反公務員服務法不得經營商業規定；楊炳禎另被查出有打麻將的習慣，每次以500到3000元為底，輸贏多在1萬元左右，有時1週兩次，有時1、2個月1次，地點多在自宅。

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