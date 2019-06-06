不實申報加班又冒犯女同事 露肌法官遭到免職

2019-06-06 13:12

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院調查前士林地院法官陳梅欽（案發後轉任律師），認定有不實申報加班、騷擾女同事及露胸肌等冒犯言行，去年發動彈劾，職務法庭承審也認為這些違失確實成立，考量他之前曾因網路交友不慎而被打考績丙，綜合評擬後判決免除法官職務，轉任其他公職。

職務法庭指出，2018年1月及5月間，陳梅欽下班後明明是在外飲宴及應酬，卻以事後申報或事前申報方式，向士林地院申報不實加班。此外，2012年9月11日下班宴請部屬的餐敘席間，他對兩位女同仁提及「露事業線」或「事業線也不錯」等言語，並解開自己上衣鈕扣，顯露上胸肌，甚至有無理要求部屬喝酒、打通關等利用權勢意味，缺乏性平意識，騷擾、冒犯女性等不當言行，使兩女感受敵意及被冒犯，傷害尊嚴與造成心理陰影，其中一女隔日開庭工作還因此受到影響。

職務法庭批評，陳梅欽明知自己外出飲宴，仍在宴飲結束後申報加班，且其重複為之，嚴重辜負司法行政為保障審判獨立所建構的制度性善意，顯與法官法第18條第1項前段及法官倫理規範第5條規定不合，而嚴重損害法官職位尊嚴，且讓人民對法官是誠實、正直，會公平、公正審判之職務信任，大大懷疑，不當損害司法形象行為，情節重大程度。

職務法庭解釋，依「司法院及所屬機關職員考勤要點」第3點但書規定，法官上下班得免予簽到退，但不表示法官得任意不來法院上下班，因此，在一般正常上下班時段，法官雖基於審判工作特殊性，不一定必須在辦公室工作，可於必要時離開辦公處所至適當地點執行公務，惟仍不得至顯不適當場所，換句話說，不可明知是餐敘卻申報在外加班，這是基本原則，符合者才能依相關規定申領加班費或補休，。

而利用權勢關係冒犯女同事部分，職務法庭也指損害法官職務尊嚴及司法形象，情節重大，參酌他於2005年間，因網路交友問題，有言行不檢事證，致考績被列丙等素行，綜合其行為所表彰的人格圖象、行事態度，及其他審判業務的長期職務評定結果，職務法庭認陳已不宜續任法官職務，判應予免職。

職務法庭強調，陳梅欽雖不適合擔任法官，但本案具體情節與一般公務員倫理規範要求標準相較，未達應剝奪任一般公務員資格的程度，因此依「法官法」第50條第1項第3款規定，判可轉任法官以外職務。

陳梅欽已於8月11日辭職並轉任律師，免職案一半生效，他就無法申請回任法官或轉任檢察官。

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