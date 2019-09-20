撿屍想硬上卻不舉 色男道歉保證「我沒有進去」

2019-09-20 01:12

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡姓男子與過去曾有親戚關係的成年女子阿芳（化名）到嘉義1家練歌場唱歌喝酒，因阿芳有先吃安眠藥、不勝酒力昏醉，蔡男利用送阿芳回家的機會，竟企圖性侵女方，最後因不舉、無法硬上才作罷。台南高分院依乘機性交未遂罪判蔡男2年徒刑、緩刑5年（緩刑期間保護管束），要提供120小時義務勞務。

判決指出，蔡男於2018年7月22日凌晨零點許，與友人攙扶原來一起在嘉義某家練歌場喝酒唱歌的女子阿芳回到阿芳租住處，阿芳因先前已服用安眠藥又不勝酒力而昏醉。蔡男見同行友人離去後，萌生淫念，利用女方身體癱軟、不知抗拒狀況下，以自己性器官在阿芳陰部磨蹭並擬插入，最後因無法勃起、未能得逞。

與蔡男、阿芳同行的友人證稱，他有偷看見蔡男在阿芳房內身體全裸，蔡以生殖器對阿芳有做前後抽動的動作。蔡男與阿芳兩人的文字通訊中，蔡男一再強調「放心，我沒有做到那個舉動；我保證沒有進去；終究沒有到最後一步」，以此請求阿芳原諒。

阿芳的外陰部與陰道深處、口腔經過採樣檢驗都未發現有精子細胞，法官表示這足見蔡男供稱未以性器官插入女方嘴巴與陰道的說法是屬實，認定蔡男所犯是乘機性交未遂罪。因蔡男向女方致歉並給付賠償、取得和解，有悔過贖罪之意，所以給予緩刑5年的自新機會。

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