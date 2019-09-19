女子衝派出所自殘 警方急送醫救人

2019-09-19 14:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州分局中山路派出所今天（19日）下午1點20分，突然出現一名20歲出頭女子，警方詢問她有何事時，她起初沒有反應，後來竟拿出水果刀自殘，警方立刻奪刀阻止，並立刻叫救護車送醫，所幸僅表皮受傷，無生命危險。

警方初步調查，該名女子有在身心科醫院就醫紀錄，上月下旬才剛出院，不知道為何她會跑到派出所，做出自殘行為，詳情還要進一步了解。

目前女子還在醫院治療中，警方轉述醫生說法指出，女子傷勢是皮下表層出血，所幸沒有傷及動脈，縫合即可。

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