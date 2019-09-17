司法院調查提3大質疑 石木欽全駁斥

2019-09-17 14:10

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院認定前公懲會委員長石木欽（已辭職）與涉訟友人翁茂鍾不當往來，嚴重違反法官倫理規範，並製成高達93頁、粗略分成3大質疑的調查報告，批評他傷害司法形象、連累其他競競業業的法官，但石木欽委託律師廖芳萱回應，認為報告粗糙、指控無稽，全數駁斥。

首先，調查報告根據翁茂鍾的筆記本，認定石、翁2人飲宴、打高爾夫球、密會上百次，期間翁涉入民刑事案件，石木欽卻未避諱，仍持續與他見面，違反法官倫理規範；廖芳萱回應，翁茂鍾與他結識30餘年，兩人吃飯很正常，沒有避之唯恐不及的必要，畢竟翁所涉入的案件均非他承審。

其次，翁茂鍾的筆記本寫道與石木欽「討論案情」，調查報告認定石提供翁法律意見，嚴重違反法官倫理規範；廖芳萱則說，翁茂鍾確實有提到訴訟案件，但石建議他找律師，並說明當時的司法生態與法治概念，避免他因無知或訴訟經驗不足而受騙、受害，絕對沒有建議具體訴訟策略與法律意見。

第三，調查報告指出石木欽與翁茂鍾交好，但妻子與兒子卻大買翁旗下公司的股票，到賣出的這段期間，剛好翁也涉入訴訟，時間點過於巧合；廖芳萱則說，買股票是正常的理財投資，且石的妻兒持有股票的時間長達6年，有賺有賠，豈能因此入人於罪。

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