中秋連假走能高越6人受困奇萊保線所 今搭直昇機出

2019-09-16 10:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕能高越嶺目前東、西段警政署均已開放入山申請，但只能由屯原登山口「西進西出」，不過今天有1支6人登山隊報案，指稱被困在台電奇萊保線所，人員沒有受傷，由空軍救護隊出動UH-60M型黑鷹直升機從嘉義機場起飛，將6人載到花蓮降落。

1支6人登山隊在中秋節前一天12日從屯原入山，原訂今日下山，花蓮縣消防局今天接獲報案指稱，團員在奇萊保線所受困。

消防局第二大隊長王明忠表示，該團通過五甲崩山崩壁到登山口後，又繼續往東走到奇萊保線所、天長隧道，天長隧道已崩塌，而該團報案時稱，山區下雨，如要往回走到屯原需通過五甲崩山的崩壁，因擔心天雨路滑有危險，因此返回奇萊保線所向消防局報案。

花蓮縣消防局請求消防署申請直升機支援，上午消防局二大隊也出車上山到磐石保線所，但道路中斷無法再推進。最後由空軍空中救護隊出動UH-60M型直升機，上午從嘉義水上機場起飛，至山區將6人送到花蓮機場降落。

消防局表示，該團有申請能高越東段、西段，但依規定最多只能走到能高越嶺東段的登山口，6人團走到奇萊保線所，已經進入沒有開放申請之路段。不過因為該區域並未劃入花蓮縣登山自治條例的管制山域，因此不會對6人開罰。

林務局今年8月12日起透過警政署網站公告：「林務局花蓮林管處轄管能高越嶺東段，經辦理搶通維護，並於危險路段設置標示及盤點完竣後，現已開放未管制，即日起開放申請入山許可證。惟能高越嶺東段登山口至銅門（慕谷慕魚）路段，因道路坍方尚未開放,請於申請入山時避開前揭路段」，因此依規定登山客必須西進西出；當地村民則表示，目前磐石保線所往西1公里有大崩塌，迄今無法搶通。

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