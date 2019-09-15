1刀刺死前妻新歡 衝動醋男二審仍這麼判

2019-09-15 20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕男子鄒正峯於2018年4月底與何姓妻子離婚，5月27日跟隨前妻回到安南區娘家時，看到前妻新交的陳姓男友與前妻父母在客廳聊天說笑，一時醋勁大發、掏出身上折疊刀揮向情敵，1刀刺中陳左胸、傷及心臟，送醫不治。台南高分院合議庭查認凶嫌未先了解陳男出現在場的原委，即衝動犯下暴行、1刀斃命，仍依殺人罪判鄒男15年徒刑，還可上訴。

判決指出，鄒男發現妻子何女在兩人婚姻關係期間外遇1名陳姓男子，與何女在2018年4月30日兩願協議離婚。但雙方仍有牽絆、持續住在同一戶內，後來，何女承諾會與陳男分手，並與鄒男重新開始。但陳男對何女心存愛意，持續與何女聯絡，鄒於是對陳男心懷恨意。

2018年5月27日上午，何女告訴鄒男說「她會先回安南區娘家，再到公司上班」。當日上午10點許，鄒男也騎車到何女的娘家。

鄒男進入何女娘家屋內，赫見陳男與何女及何女的父母親都在一樓客廳，鄒男看到陳男即情緒失控的衝向陳、欲毆打對方，接著從其褲袋內拿出1把預藏的折疊刀，猛力刺向陳男左胸1下，刀刃進入左肋膜腔、劃破心包膜，在左心室前側近心尖處形成4公分割傷，伴有左肋膜腔積血400毫升，合併血、氣胸。

陳男因傷重倒地不起，何女即打119電話通知消防局救護車將陳男送醫急救，陳因傷重到當天中午宣告不治。三分局警方獲報後到場逮捕鄒男、查扣鄒持有行兇的1把折疊刀，檢警依殺人罪嫌法辦鄒男。

鄒男犯後否認要殺害陳男，鄒辯稱，非故意殺人，是陳男衝向他、要搶他的刀子，兩人在扭打過程中，刀子不小心刺到陳的。

二審合議庭說，鄒行凶前未先了解陳出現在案發現場的原委，即衝動犯下暴行，幾是採取1刀斃命的殺人手段，過程迅速到陳來不及反應、抵抗，顯現甚堅的直接殺人犯意。鄒男犯後又否認犯行，還將陳男死亡結果最重要的原因歸責於陳，所辯明顯與客觀事證相違，對於陳家屬而言，無疑是再度的打擊。鄒迄未能取得死者家屬寬恕，因無共識無法賠償死者家屬所受損害，告訴代理人表達對犯行的具體刑度請求；檢察官也主張從重量刑，判決刑度與一審相同。

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