愛愛到一半刺死前男友 酒女被判15年

2019-03-20 23:45

〔記者王俊忠／台南報導〕2018年7月21日凌晨，台南市東區1處大樓公寓驚傳兇殺命案，郭姓中年男子右頸、左腹各中1刀，陳屍住家臥房。警方查出郭男前尤姓女友涉重嫌，當天傍晚到屏東找到想尋短的尤女。據了解，尤女不滿郭男對她「招之即來、揮之則去」，要求復合不成、覺得被欺負，憤而刺郭男2刀致命。台南地院依殺人罪判尤女15年徒刑，還可上訴。

尤女在法庭透露，當時在房內與郭男做愛做到一半，覺得郭男可能在外面先跟其他女人發生關係，她對郭男說，「沒辦法就不要勉強先休息」，兩人就躺床上休息，她想著兩人都過得那麼苦，想為雙方解脫，拿起隨身的刀子刺殺郭男。

據了解，郭男（47歲）與尤女（39歲）各有1段婚姻紀錄，尤女與前夫生的2男1女都在屏東；郭男與前妻沒有生兒育女。2年多前，兩人在尤女於永康的陪酒上班場所認識、交往，但兩年來感情不穩定、常分分合合。

去年7月20日清晨，郭男喝酒後回到台南市東區仁東街大樓住處，當天7點左右，郭男打電話聯絡尤女到住處見面，8點多，尤女帶著放有水果刀的包包進入郭男住處，兩人發生性關係。

不料，兩人做到一半，尤女想起過往恩怨情仇，竟拿出水果刀，趁著郭男往左翻身側躺時，對他說，「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，持刀猛刺郭男右頸，造成大量出血，尤女拔出刀子後，郭男緩慢起身，走向尤女，她竟再刺向郭男左上腹，致郭男休克，當場死亡。

郭男另兩名女性友人一直到21日凌晨都聯絡不上他，會同保全員打開郭男家門，赫見他倒在臥室血泊中，報警處理。

尤女行凶後，帶著凶刀搭計程車離去，回永康租住處，再開車南下屏東，想探望孩子後尋短。警方得知尤女萌生短念，21日傍晚緊急到屏東枋山帶回尤女調查。

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