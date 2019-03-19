海派酒店妹被控海削台商5千萬 判決結果出爐

2019-03-19 12:51

［記者楊政郡／台中報導］台中海派七店37歲方姓酒女，外型酷似藝人熊家婕，台中吳姓台商以每月20萬元包養，兩人交往期間，吳男花在她身上花逾5千萬元，吳男清醒後提告詐欺。檢察官追查，方女以還父親房貸、買房子、開美甲店等藉口，使用詐術敲走吳男1402萬元，依法起訴；台中地院今天判決，認定僅開美甲店200萬是詐騙，依詐欺罪判處方女1年2月，可上訴。

據檢方起訴方女的3筆涉及詐欺的款項，方女向吳男說要還她父親房貸500萬元，可是追查貸款僅剩298萬，方女暗槓202萬，此部分方女辯稱一開始貸款數額確實是500萬元，吳男說要幫忙還款，父親調還款紀錄，確實貸款僅剩298萬元，但她只向吳男拿300萬元，並不是500萬。

另吳男給方女買房子的1000萬元，方女辯稱是吳男自己說要在台中買房子給她，但她不想定居台中，父母都在台南，遲早會回台南，吳男把錢交給她後，說這是給她日後的「保障」，說若不想買房，可先買保險存起來，以後保險金可以避稅。

上述兩筆法官採信方女說詞，詐欺罪嫌不成立。

至於向吳男要200萬元開美甲店一事，方女法庭上辯稱200萬元是吳男給的分手費，且她要開的不是美甲店，是美容美體店，吳男要她上台中，她一直在台南學習指壓、油壓課程，法官認為，方女完全沒有開美甲店準備，事後辯稱是分手費，也未得到任何佐證，此部分有詐欺之虞。

據悉，約4年前方女擔任海派酒店小姐，吳姓台商（67歲）每月給她20萬元「包養」，總計花了5158萬元，包括幫她買車、還貸款、購屋、還卡債、買名表等，其中包括方女父親房貸500萬、購屋款1000萬及開美甲店費用200萬，法官僅認定開美甲店的200萬是使用詐術，其餘都屬贈與，依詐欺罪判處方女1年2月徒刑。

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