被帶出場後男友突來電 酒女竟反告恩客性侵

2019-02-19 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區一名酒店女子指控林姓恩客趁她酒醉想硬上，死命抵抗後打電話給男友才逃過一劫，對恩客提起強制性交未遂罪告訴，不過林男反駁女子控訴，強調當天「玩得正開心」時女子突然接到男友電話，隨後就大哭大鬧，所以他就陪她離開摩鐵，從頭到尾沒有違反女子意願。台北地檢署對此認定林男罪證不足，昨將他不起訴。

根據《蘋果日報》報導，該女子在中山區一間酒店上班，在去年4月間，林男到酒店點了女子坐檯，最後帶她出場，兩人搭計程車到薇閣汽車旅館「續攤」。不過女子指控，當天林男趁她酒醉將她帶出場，抵達摩鐵時她恢復意識拒絕入內，林男卻硬是將她抱進房內，壓在床上意圖硬上，最後她是死命抵抗、打電話給男友才脫離林男魔掌。

對此林男辯稱，女子抵達汽車旅館前意識都很清楚，兩人入房後也是女子先挑逗他，還主動脫掉衣服，還用手撫摸他的下體，兩人天雷勾動地火，就在準備開始性交時，女方突然接到男友來電，掛上電話後就開始哭泣，最後兩人沒做就離開摩鐵。檢察官傳喚了當天載兩人的計程車司機，司機表示自己是酒店的配合司機，女子所任職的酒店不會讓酒醉的小姐出場，且當天林男下車時，女子還有伸手拿東西給對方，意識還算清楚。

另外依照女子證詞，表示當時她被抱進摩鐵、在房內遭到羞辱，到致電男友求救，整個過程大約15至20分鐘，但檢察官勘驗飯店的監視畫面，女子從計程車下車到與男友通電話僅歷時4分鐘，與她所述時間不符，因此認定林男罪證不足，將他不起訴。

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