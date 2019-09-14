堅稱不知女臉友僅13歲 他啪啪啪獲輕判

2019-09-14 15:30

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男子去年底透過臉書結識13歲少女小捷（化名），不顧她發育未完全，竟精蟲衝腦與她發生性關係，事後小婕母親得知此事，氣得提出妨害性自主告訴，而與未滿14歲少女性交，原本是本刑3年以上的重罪，但王男辯稱以為小婕15歲，獲得新北地院採信，日前依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑6月。

去年11月間，王男與小婕在臉書聊天室開講，雙方相談甚歡，進一步展開交往，同月底，王男約小婕返家談心，實則意圖不軌，進房後就開始對她上下其手，親吻嘴唇又摸胸部，見她未強力反抗，遂脫褲性交得逞。

小婕返家後心神不寧，媽媽察覺異狀，追問下才知年幼的女兒遭到糟蹋，氣得報警處理。王男到案後承認性交，但稱小婕當時告知國中二年級，他以為國二已經15歲了，一時把持不住才會發生關係，深感後悔。

法官調查，小婕當時年紀是13歲8月，且自稱國二生，王男確實很難從外表或是就學年級判斷出她的實際年齡，因此王男稱「我只知道小婕可能15歲，並不知她未滿14歲」應可信。

法官指出，接吻與摸胸等性交前的行為，應為性交吸收，因此不另論猥褻罪；法官考量王男僅國中畢業、目前在監服刑、小婕母親意見等相關情狀後，判他6月徒刑；可上訴。

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