與3少女搞群交「轉大人」 下場是這樣...

2019-07-15 19:12

〔記者王定傳／新北報導〕17歲少年小明提議幫13歲女網友小美（均為化名）「轉大人」，邀了20歲賴姓、陳姓友人開性愛趴，準備情趣用品助興，小美亦找來一對未成年姊妹參加，過程中，小明沒被女生看上，全程呆坐觀戰，後因警方臨檢，離譜行徑才曝光；新北地院審理後判賴男4年2月徒刑、陳男3年4個月。

檢警調查，阿明與小美透過網路結識，去年父親節時，他以給小美一個驚喜為由，提議幫她「轉大人」，邀約小美與賴、陳姓網友碰面，小美則約了一對13歲及11歲的姊妹壯膽，3男3女碰面後分騎3台機車至旅館開趴。

賴男隨後轉開成人頻道，要求小美幫他口交，並撫摸未成年姊妹胸部，並要姊姊替他口交，還與妹妹進行性交；陳男也加入性愛趴與小美發生性行為。

據了解，5名男女分2組，2P、3P激戰起來，小明則不受少女青睞，被冷落在旁，警方後來上門臨檢，在現場查獲一盒香菸，懷疑2男提供免費香菸引誘少女發生性行為。

不過，少女們均表示性行為是你情我願，2男未承諾給錢或送東西，檢方因此認為香菸屬無償贈與，只是用於助興，依對未滿14歲女子性交與猥褻罪嫌起訴賴、陳2人。

合議庭認為，2人所為影響被害者未來身心及人格發展健全，且兩姊妹的家長表示，女兒年紀幼小就在賓館發生性行為，且全程目睹他人發生性行為，無法原諒2人行為，惟考量他們年齡尚輕，未使用暴力、誘拐等方式，犯罪手段尚稱平和，犯後始終坦承犯行等原因後做出上述判決。

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