人夫偷吃前女友被抓包 她先翻臉告偷拍愛愛片

2019-09-14 12:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕38歲已婚陳姓男子，仍多次與前女友林姓女子到摩鐵幽會；陳男發現妻子知情後，傳訊息給林女提醒示警，不料，林女擔心與陳男愛愛時所拍影片恐會外流曝光，先提告控訴陳男未經她同意偷拍，涉嫌妨害秘密。但苗栗地檢署檢察官勘驗影片內容後，發現陳男拍攝多段影像且十分靠近，林女不可能不知情，認罪嫌不足，為不起訴。

檢警調查，陳男於2018年8月到10月間，在苗栗縣頭份市及台北市等處汽車旅館，與前女友林女發生性行為。事後，陳男的偷吃行為，被妻子發現後，陳男傳送林女多名臉書好友頁面擷圖的照片給林女。

林女收到陳男訊息，認為她與陳男愛愛時所拍攝的影片恐會外流曝光，遂向警方報案，指控陳男在過程中，沒有經過她的同意，用手機偷拍她的身體隱私部位。

警方傳喚陳男到案，陳男坦承有與林女在汽車旅館發生性行為，也有以手機拍攝2人發生性交行為的過程，但強調，都是經林女同意他才拍攝，他並沒有偷拍。

陳男並解釋，因他與林女的事情，後來被妻子得知，妻子調查找到一些林女的資料，並傳圖給他看，問他「這些人是否為林女的朋友？」他才傳擷圖給林女，目的是要提醒林女。

經檢方勘驗陳男手機裡頭所留存6段影像，顯示拍攝地點均在類似旅館房間，而陳男拍攝時非常靠近林女，實難想像陳男在林女不知情的狀況下，仍可拍攝多段2人之間的私密活動。檢方認為陳男所辯尚非子虛，加上別無其他證據佐證下，認陳男罪嫌不足，為不起訴處分。

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