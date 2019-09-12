人夫機師偷吃網美空姐 正宮爆料後挨告求償百萬

2019-09-12 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕1名國籍航空機師的正宮妻子今年5月爆料老公偷吃網美空姐，引發網路熱議，不料，兩人離婚後，正宮昨日表示「反被他們告、求償百萬」，讓網友回應「原來偷吃的狗男女還能跟受害者求償，這不是八點檔才有的劇情嗎」。

今年5月初，正宮爆料他的老公為國籍航空機師，卻偷吃同航空的網美空姐，當時於網路上引發熱議，昨日該名正宮再度於「爆料公社」上發文指出，自己早已經和男方離婚、成全他們，且正宮表示，當時事情上新聞後還聲稱「各自承擔、各自放下」，讓她質疑道歉跟悔意在哪；正宮指稱「現在還反過來告我，求償百萬」，讓她相當憤怒與悲傷。

正宮於文內表示，她真的從來沒想過要告人，不過現今卻反被他們告，她認為，逼著她回去看過去1年的對話，讓她複習一遍痛苦的過往，她表示，「讓一個在一起7年的人告我，大概是我做人太失敗，還是是妳太會做人」，正宮更怒稱「妳把我的婚姻毀了還不夠，要把我的將來毀掉才開心」。

此文一出，再度引發網友熱烈討論，有不少網友鼓勵正宮，回應「這一對真的是無敵了…」、「手段厲害，明明正宮還可以被告，真的厲害」、「原來偷吃的狗男女還能跟受害者求償，這不是八點檔才有的劇情嗎」，也有網友回應「原po的敘事能力真的有待加強…看兩次還是看不懂，放棄」。

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