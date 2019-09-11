夜店喝掛控3男性侵 DNA驗出不是他們的

2019-09-11 21:05

〔記者王定傳／新北報導〕女子小藍（化名）於2017年間上夜店喝掛，被李姓男子等3人帶進摩鐵，她清醒後發現自己赤裸在床，懷疑遭性侵提告，3人都否認，新北地檢署調查，小藍除了下肢有瘀傷外，各部位無名顯外傷，且採集她身體的微物跡證，沒有男性DNA，她的內褲雖有一男性DNA，但與李男等3人型別不符，認為本案缺少直接或間接證據，處分不起訴。

本案發生於2017年7月16日凌晨，小藍在台北市信義區某夜店喝酒醉後，被李男等3人載到新北市泰山區某摩鐵；同日中午，小藍清醒後發現自己赤裸在床，房內僅有自己一人，因下體疼痛，懷疑遭性侵而驗傷提告。

3人都否認性侵，李男辯稱，小藍在夜店主動親近他，最後經小藍同意，才到摩鐵，不過，小藍一到車庫就嘔吐，後來上到二樓，他幫忙擦拭，並在小藍允許狀況下，有親吻並撫摸胸部，想進一步發生關係遭拒絕，絕無性侵。

李男的2名朋友也說，他們有陪同進入摩鐵，到了房間車庫，小藍就嘔吐，後來攙扶她上樓後，2人就在一樓休息，由李男負責照料。

檢方調查，驗傷結果顯示，小藍只有下肢瘀傷，這不排除是在夜店跌倒所致，其餘則無明顯外傷，且經採她的下體、胸部等部位微物跡證，並未檢出有男性DNA，她的內褲雖有檢出一名男性DNA，但與李男等3人型別不符；至於小藍所提出的對話截圖、與朋友之間的錄音，亦無法佐證被告確有性侵，因此以缺乏直接或間接證據，處分不起訴。

此外，李男雖有測謊未通過情形，但檢方認為，測謊結果是在有積極或消極證據存在狀況下，作為補強的證據，非判斷事實的唯一或絕對憑據，李男測謊未過最多只能當作他所述不實的參考，不能判定他有在摩鐵內性侵小藍。

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