大老婆的反擊！砸百萬買頭版廣告 嗆露事業線的小三...

2019-09-11 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕大老婆的反擊！今（11）日聯合報頭版下方半版廣告，竟是一篇大老婆向小三宣戰聲明，內容痛罵小三「是否要到無法挽回的局面，妳才滿意？」聲明最後還預告「明日待續」，引發熱烈討論。

今（11）日聯合報頭版下方的廣告，不是商業或政治類，而是一篇正宮向小三喊話的聲明，同時附上老公與小三的合影，只見小三露著深深的事業線，並依偎在男子身旁。

大老婆在聲明中寫下，「這位照片中自稱是蔡XX，電話號碼09XXXXXXXX的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺『老公』，但妳畢竟年輕，終會有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的。」

該名大老婆寫的聲明內容軟硬兼施，「無論如何，傷害已經造成。破壞的代價很大，請你想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」聲明最後嗆聲「明日待續」，並署名「忍無可忍且作牛作馬數十載的工具人。」

有網友看到後就在「爆廢公社」上分享，並發文稱到底是要看上、還是看下，讓大批網友留言「上面的看的很膩了 下面的比較精彩」、「感覺明天的聯合報會缺貨」、「明天會買早餐等續集」，引起熱烈討論。

據悉，《聯合報》半版廣告價碼，一天訂價90萬，2天就要180萬。

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