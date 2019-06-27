港人怒！中國青島啤酒「天價」攔胡 阻南韓大報登反送中廣告

香港網友募款登跨國廣告，籲G20關注反送中。（圖片來源：Freedom HONG KONG臉書專頁）

2019-06-27 21:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民眾透過網路發起眾籌，要在多國主流媒體頭版上刊登公開信，並促使各國能在G20會議上提出香港修訂逃犯條例相關討論。不過據香港網友爆料，南韓《中央日報》原本已確定會刊登公開信，但中國國企青島啤酒用「卑鄙手段」，以10倍以上「天價」奪去頭版版面。憤怒的香港網友已經發起抵制中國青島啤酒的行動！

英國《衛報》、德國《南德意志報》、加拿大《環球郵報》和《Politico》歐洲網線上版27日都已經刊登來自港人的公開信，信中重申要求港府撤回修例草案、釋放所有示威者和成立獨立調查委員會，調查警方濫用武力情況等訴求，並懇請各國人民向當地政府反映情況，將香港議題帶到G20峰會上。

然而有網友在香港「連登」（LIHKG）網路討論區爆料，南韓三大報之一《中央日報》原本已確定會在28日頭版刊登公開信，但就在該報廣告部門27日下班前45分鐘，中國青島啤酒突然殺出，半途攔截，用卑鄙手段加上10倍天價，硬生生搶走廣告欄位。

目前香港網友已展開網路串連，呼籲各界抵制、拒買中國青島啤酒。有網友提醒，美國非營利組織「公共利益研究集團」今年2月發布最報告，發現高達19款酒樣本中，含有致癌除草劑成份「嘉磷塞」（Glyphosate），其中以中國青島啤酒的49ppb含量最高。

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