少女、男友蘭潭溺斃 檢警相驗意外落水

2019-09-10 16:20

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕未滿17歲洪姓少女及22歲黃姓男友，昨騎機車到蘭潭風景區聊天，不料昨晚、今晨，分別被發現落水溺斃，2具屍體打撈地點，相差不到1公尺；檢警下午相驗結果，兩人衣著正常，沒有明顯外傷，為意外落水。

警方調閱監視錄影畫面，昨天凌晨1點多，黃男騎機車到第二副壩公路旁堤防，2點多騎車離去，3點左右，黃男載洪女回到第二副壩公路旁堤防聊天，期間還曾一起比愛心，凌晨4點多，洪女疑似累了、躺在堤防上，黃男先攀過堤防往下爬，洪女在後跟隨，2人身影就此消失。

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