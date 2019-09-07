撈遺體如家常便飯 海巡人員徒步搜索 「做功德」助溺斃者回家

2019-09-07 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕暑假雖然結束了，但天氣仍炎熱，許多人假日選擇前往海邊戲水，但不時傳出憾事。海洋委員會今日在臉書上發文，問民眾「有沒有撈過遺體？」聽起來嚇人，卻是海巡署每位同仁都有的經驗，並表示海巡人員雖然會怕，但只要能讓家人見溺斃者最後一面，就是「做功德」。

海洋委員會今日在臉書上以「你有沒有撈過遺體」為題，寫說海巡署的每位同仁都做過類似的事情，說是要「撈遺體」會感到懼怕，但這是幫助溺斃者「回家」、與家人見最後一面，這種「做功德」的感覺，是金錢買不到的。

海委會寫道，前幾日在屏東滿州地區發現一具遺體，因該區車輛無法通行，因此海巡人員共15人是徒步前往搜索處理。尋獲遺體後，因當地礁石落差過大無法搬運，海象不佳也不能船運，最後海巡人員僅能「徒手」沿著較平坦的岸際運送遺體。

辛苦的海巡人員最後歷經了9個鐘頭，抵達家屬認屍地點，在看到家屬點頭的那一刻，所有海巡同仁心中皆認為此趟路途「值得了」。

海委會寫，或許民眾隔天就忘記這則故事，但是對海巡人員來說，大家的肯定就是莫大的鼓舞，而曾經身為海巡岸巡弟兄的小編也驕傲的表示「你做過功德嗎？我做過！」

此文一出，也讓眾多網友十分感動，紛紛表示「感謝辛苦的海巡人員」、「助人回家，真是功德無量」、「願各位大家平安、健康、快樂」、「你們都是人間菩薩」、「有你們真好」。

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