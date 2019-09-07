男子龍洞灣浮潛溺斃 家人哭斷腸

2019-09-07 19:55

〔記者林嘉東／新北報導〕李姓男子今天與家人到新北市龍洞灣浮潛，疑因體力不支溺水，被民眾發現救起，送醫急救仍不治。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部今天下午2時許獲報，新北市龍洞灣有一名男子浮潛時不慎溺水，立即通報海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所前往救援。

海巡人員抵達時，溺水男子已由民眾救上岸，經消防人員實施CPR後，送往澳底醫療中心急救仍不治。

海巡人員指出，溺水的40多歲李姓男子與家人到龍洞灣浮潛，可能是因為體力不濟溺水，經急救後不治。

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