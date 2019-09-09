大哥哥愛上小妹妹 各大公共區域都是我的洩慾場

2019-09-09 12:40

〔記者溫于德／台北報導〕涂男與未成年阿美交往，後來選在各大公共區域要求阿美為他口交、性交，事後被訴。士林地院審結，雖依1個對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪判刑4月、27個對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪併判2年徒刑，但考量涂男承認犯行且已賠償50萬元，給予緩刑4年機會，可上訴。

涂男在台北市內湖區某連鎖賣場內壽司店工作，去年2月初認識前來打工的阿美，兩人當月10日立刻在臉書放閃，並昭告天下「穩定交往中」；而疑似阿美的姑姑也到涂男臉書按讚並留言「做的好，要嫁人了嗎？！」還問「爸爸知道嗎？」、「姑姑贊成但爸爸要知道啊」等語。

起訴指出，涂男後來在阿美同意下，前後撫摸胸部並猥褻下體，並在一處停車場內將生殖器插入阿美口中，同時在公廁內發生性行為，此外，賣場地下停車場倉庫以及涂男租屋處也是性交地點，總計猥褻、性交共28次；直到阿美母親去年6月12日報案才停止。

涂男到案後承認犯行，檢方依對14歲以上未滿16歲女子性交、猥褻等罪，將涂男提起公訴。

法官考量涂男犯後承認犯行，且與阿美母女達成和解，並已賠償50萬元，認定涂男犯後態度良好，雖依1個對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪判刑4月、得易科罰金，27個對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪併判2年徒刑，但給予緩刑機會，緩刑期間付保護管束，且命涂男於緩刑期間不得再與阿美接觸聯絡，並不得散布與阿美有關之私密照片。

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