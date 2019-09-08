車停快車道管教小孩拎塞後車廂 目擊網友拳頭硬了

2019-09-08 15:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市發生疑似虐童事件，一名父親疑不滿年幼小孩在車上哭鬧，竟將車子直接停在車水馬龍的大馬路中間，一把拎起孩子塞到後車廂，所幸母親趕緊抱出孩子上車才未釀成憾事，有民眾直擊將影片上傳臉書社團，引來大批網友撻伐，警方則說，父親行為恐已涉及不當管教，將通知到案說明並已通報社會局介入追蹤。

有網友昨晚在臉書社團「爆料公社」PO出影片，內容是一對男女開車載著一名小朋友行駛在路上時，竟直接把車子停在路中間，男子把小孩拉下車摔到地上後，再拎起塞入後車廂，疑似要把小朋友關起來，所幸車內女子隨後從後車廂抱起小孩並不斷安撫情緒，車子才繼續上路。

該名憤怒網友見狀隨即向警方報案，還無奈寫下：「我真的感到非常失望....原來孩子是這樣教的！直接將車停在快車道，並且將孩子拖出後座摔在地上；原來孩子是這樣教的！當孩子哭鬧時要將他關在後車廂......」，PO文一出引來大批網友撻伐「孩子還那麼小欸，實在太偏激，可以好好用講的，不一定要那麼大動作，去管教他。」

第四分局大墩派出所獲報展開調查，經查該起事件發生在昨天下午1點多，該輛自小客當時行駛在文心路中間快車道突然停車，駕駛下車後疑對小孩做出不當管教舉動後，車子隨即左轉五權西路離開，根據車牌查出駕駛是住彰化的43歲蔡姓男子，與妻子育有分別6歲、5歲及3歲的3名子女，但因影片有點模糊，無法分辨出是其中那名小孩。

所長葉信良說，截至目前仍無法與蔡男取得連繫，但已先針對其在快車道違規停車的行為，依據道路交通安全管理處罰條例開單告發，將持續通知到案說明，釐清是否涉及不當管教和身心虐待的兒童及少年福利與權益保障法，同時也已通報社會局介入關懷追蹤，釐清是否高風險家庭或涉及家暴。

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