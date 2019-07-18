無視保護令？ 4歲男童疑再遭家人施暴

2019-07-18 16:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一名4歲男童今年2月遭到不當管教，雖聲請保護令獲准，但6月下旬，社工探訪發現，男童身上又出現嚴重傷勢，家人否認施暴，並辯稱是從床上掉落，由於孩子也無法清楚說明受傷過程，新北市家防中心已請警方依違反保護令罪嫌移請檢方偵辦。

男童父母已經離異，之前與祖母、父親及繼母同住；2月間，男童就讀的幼兒園發現他身上有多處瘀傷，分布在後背、四肢與屁股，還有被棍子打傷的條狀痕跡，因此通報家防中心社工介入，經約談家屬後，父親與繼母坦承因男童好動，才有毆打、管教過當的情形。

新北市家防中心主任許芝綺表示，祖母為男童聲請保護令獲准後，家防中心也告誡雙親，並要求上親職教育課程，之後，社工仍持續探視，男童身上雖仍有傷勢出現，但並沒有條狀傷痕，無法判斷是否受虐；直到6月下旬，男童右半臉瘀青、右眼球出血紅腫，疑遭人狠揍，家屬聲稱是從床上掉落造成受傷，男童也無法清楚表達傷勢由來。

許芝綺表示，由於缺乏證據，已將男童送兒少醫療保護中心評估傷勢；男童生父與繼母雖否認施暴，但明顯照顧不周，已將兩人依違反保護令罪嫌送辦，並將男童安置到寄養家庭。

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