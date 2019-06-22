幼兒園班導踩、打4歲童 遭連帶求償17萬結果是…

2019-06-22 20:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹4歲陳姓男童就讀私立幼兒園中班，去年11月參加幼兒園戶外活動到遊樂場遊玩，遭魏姓班導師踩腳踝，回幼兒園時又被打，男童懼怕上學，家長了解後才知道是魏師造成，憤而向新竹地院民事法庭提出損害賠償之訴，要求魏師及幼兒園連帶賠償17萬餘元，法官調查，老師確有不當管教，魏師及幼兒園應連帶賠償醫藥費及精神賠償1萬1180元。

據調查，這名4歲男童去年11月跟幼兒園到遊樂場玩，竟被魏姓班導狂踩腳踝，回幼兒園吃飯時，又遭魏師打臉；男童回家後，家長發現他的手臂和臉有瘀傷，要求調閱幼兒園監視器畫面，竟看到自己孩子遭魏師毆打。

男童後來每天都做惡夢，白天吃飯也嘔吐、更說老師壞壞不想上學，送醫診斷確認患急性壓力反應。家長認為，魏師有故意或過失不法侵害小朋友的權利，應負損害賠償責任，園方也應付負連帶賠償責任，要求魏師應賠醫療費1180元及精神撫慰金5萬，另幼兒園未盡照顧責任，有業務瑕疵，也向園方求償賠償學費15萬1133元和轉學註冊費2萬4733元，共17萬6066元。

不過，班導魏師否認不當管教，還說在遊樂場沒有踩男童腳踝，是因男童太頑皮不聽勸導，才輕輕用腳撥動，並沒有踩男童的腳，而回園後又看到男童只顧著玩、不願吃飯，才伸手撥打臉頰及手臂，急於勸導又不獲男童回應，才會一時衝動伸手撥打，但男童並未哭叫，也沒有發現傷痕，並非不當管教。

法院審理認為，男童每晚作惡夢及白天吃飯就嘔吐，並非魏師或幼兒園不當管教造成，就算魏師有管教較嚴厲，但並沒造成男童受傷，僅應負擔管教過度的責任，且男童無法證明身體有傷害，也無法證明與魏師有關。

不過，法官認為，魏師是幼保員，應善盡維護幼兒身心健康責任，竟揮打4歲男童手臂、臉面，已超過管教範圍，雖男童父母未及時帶小朋友就醫，無法確認身體是否受傷，但從影片觀看魏師腳踩揮打行為，可認定已造成小朋友心理傷害，判魏師及幼兒園應負連帶損害賠償責任，醫藥費1180元，精神撫慰金1萬元，共賠1萬1180元。

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