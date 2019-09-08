宮廟放炮擾民被誤當主辦人 議員謝志忠：有要求警處理

2019-09-08 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕豐原某宮廟因深夜燃放炮及高空煙火擾民，引發民眾不滿，網路罵聲一片，還有網友列出豐原的立委、議員名單，痛批下屆不再選他們，市議員謝志忠因路過致意被拍照，還被誤以為是主辦人，讓他氣得直罵「真衰」，除在臉書發文澄清，並以和警察局長line內容自清，證明自己有要求警方處理。

豐原某私人宮廟因深夜燃放炮及高空煙火擾民，許多豐原區民半夜被嚇醒或無法入眠，網路罵聲一片，除了質疑相關單位未處理，呈「無政府狀態」，還有網友在臉書po文，列出立委、議員等名單，痛批「你們在不管現在的半夜放煙火，明年別想要我們這些選民選你們，馬的！是不會管一下，連續兩天放這樣煙火，你們是有收他們的錢？」

還有網友回應po出市議員謝志忠參加該宮廟活動照片，指出「笑死人！第一天在吵有人發文，某議員還在回，真可惡」。

謝志忠被批，讓他深感無奈，在臉書po文澄清指出，有關連續兩天廟會放鞭炮很吵的事情，其接到很多民眾反應，昨天上午就親自聯繫豐原分局長要求溝通及控制鞭炮的數量，特別是晚上10點以後不能再施放鞭炮。

謝志忠強調，該廟會不是他主辦的，他也沒有參與繞境，只是認識其中一名主人家，過去禮貌打招呼而已，他也告訴他們不要再放那麼多鞭炮，同時也跟豐原分局反映要求。

謝志忠強調，自己敢跟警方反映要求管理，結果反被誤會是主辦人，「壞人變成我」，「真的很衰」，特別經豐原分局長同意，在臉書po出兩人line對話自清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法