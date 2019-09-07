兒子人間蒸發6年... 尋人高手6天找到 老夫婦激動淚謝

2019-09-07 11:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕一對70多歲葉姓老夫婦，看到本報8月26日「尋人神探」許耀彬的報導，拿著自由時報報紙從高雄住處，搭火車北上找許員，盼能幫他們找到失聯6年多的獨子；許只花了6天就找到2人的兒子，讓老夫婦能在中秋節前夕，接到6年來最想接到的一通電話。

上個月29日，一對老夫婦步履蹣跚的走進基隆市警一分局值班台告訴值班員警：「我看到自由時報寫你們三組組長許耀彬找到很多失蹤人口，我兒子失蹤6年多了...」

老先生接著說，他們特地從高雄大寮住處花了6個多小時搭火車來基隆，請許組長幫他們找兒子。

老夫婦見到許耀彬後說，兒子2013年4月離家後，6年來音訊全無，這6年來他們四處尋找並求神問卜都沒有消息，每次看到不幸的社會新聞報導，就聯想到自己的孩子會不會出事了，驚恐萬分；尤其是逢年過節，總是盼望兒子能回家團圓，但6年來都落空，飽受折磨。

許聽完後，找到葉的臉書，發現葉去年還有一筆動態訊息，馬上告訴老夫婦：「放心啦，你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心幫你找，請放心！」老夫婦獲知兒子還活著，老淚縱橫，頻頻道謝，帶著希望返回高雄。

許調閱資料發現，老夫婦2013年4月有向高雄警方報案協尋，分析相關資料及網路搜尋，本月4日找到葉男，告知他的父母跑來基隆找他的經過。

葉男告訴許耀彬說，他在台中工作6年多，因故未與家人聯絡，允諾會打電話回家報平安，今年過年前會回老家。

老夫婦接到兒子來電，馬上打給許耀彬，感謝許讓他們能在中秋節前夕，接聽到6年來最想接到的一通電話。

許耀彬昨天接到老夫婦寄來的感謝信，看完後笑說，這張感謝卡完勝警察的獎懲令，最好的禮物也是最好的鼓勵。

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