尋人神探 2年助60人回家團圓

2019-08-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕家裡若有人失蹤，不論過了多久，都是家屬心裡的痛。基隆市警一分局三組組長許耀彬，近2年來幫忙尋回60名失蹤人口，並助7具無名屍找到回家的路，雖然有些結局並不完美，卻幫家屬們解開心中的牽絆。

利用刑事偵辦技巧找人

從警近30年的許耀彬曾擔任3任偵查隊長，辦案經驗豐富，曾在36小時內破獲2個販毒集團，但他認為刑事工作雜務太多，無法專心辦案，決定轉任內勤組長，勤餘就拿出上千筆的失蹤人口資料比對，以刑事偵辦技巧尋人，建立起尋人神探的口碑。

今年4月初，黃姓婦人請他幫忙找失蹤多時的姊姊，許員發現黃女臉書照上的「圓孔玉墜項鍊」，與某無名屍身上的項鍊相同，透過DNA比對，讓失蹤3年的黃女找到家人。

許耀彬去年比對資料時，懷疑失蹤9年的黃姓少年與在基隆河口發現的無名屍有關，想找家屬採DNA，少年母親不願配合，並說「孩子出家了，你找到的一定不是他…」，認為孩子失蹤是出家，還活在世上；為了幫少年找到回家的路，在其他家屬協助下，總算比對成功讓少年落葉歸根。

許員說，有時真的很玄，曾幫一名沈姓女子找到身分，到了墓區，花了半個多小時都找不到她下葬位置，心中剛默念「沈小姐，我幫妳找到家人了」，腳邊就正好是死者墓碑，巧的是，旁邊另兩個墓，就是黃姓少年與黃女的墓。

許耀彬說，並非每個案件都有美好結局，最近幫一名從小被送到中國的蔡姓老董尋根，成功比對到台中一個蔡姓家族，成員均與蔡翁神似，眼看認親之旅要落幕時，DNA鑑定卻否定一切；雖有點氣餒，但只要有線索他就會繼續查下去。

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