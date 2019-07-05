7旬法國婦尋40年前麻吉 盼再見清水YOKO

2019-07-05 14:31

〔記者張軒哲／台中報導〕尋找清水YOKO！一名71歲法國籍婦人40年前從在台中市住過一年，她當時與一名叫YOKO的清水婦人情同姊妹，2人失聯多年，盼能找到YOKO，與老友敘舊。有網友今日將法國婦人尋友啟示PO到臉書清水小鎮，希望透過清水天主堂尋人。

這名法國籍婦人40年前曾居住在北屯大德國中附近，她拿著40年前的台灣地址尋人，但查無所獲。

記者下午致電清水天主堂神父曾顯道，曾顯道表示，教會並沒有叫YOKO的姊妹，會再詢問其他教友，希望法國婦人能早日找到好友。

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