婦人失聯24年謎團解開！女兒激動：終於完成父親遺願

2019-07-17 12:15

〔記者楊金城／台南報導〕24年前，現年76歲楊姓婦女在彰化走失，被高雄市社會局安置，身分始終成謎，「尋人高手」台南市警察局麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，花了1個月時間查訪，才解開楊婦身分，最近協助楊婦的女兒到高雄尋母，完成父親的遺願。

吳孟宇是在警方的協尋與身分不明系統查得一筆通報資料，發現高雄市社會局安置的楊婦，當年被發現的時間及地點均不詳，因當時楊婦身上沒有攜帶證件，也因精神狀況無法溝通，查無身分，後續被高雄市社會局妥善安置照顧迄今。

經吳員逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經1個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆民國84年在彰化走失的訊息，經聯繫楊婦女兒出面指認後，婦人的身分才終於被解開。

楊婦女兒一見到警方提供楊婦在安置機構的生活照時，直說這就是母親沒錯，當下心情相當激動。原來32年次的楊婦，24年前（當時52歲）因精神疾病走失，不知去向，家人報案失蹤人口、尋人啟事都遍尋不著。

楊婦的女兒對於麻豆警方能協助找回失蹤的母親十分感激，並在7月上旬一同與警方南下前往機構尋母，不捨心情全寫在臉上，終於完成父親臨終前的遺願，要父親別擔心，會好好照顧母親。

麻豆警分局長楊慶裕表示，在警政和社政共同努力下，讓原本有缺角的家庭可以團聚，有盡孝的機會，沒有遺憾。

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