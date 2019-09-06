千萬透天厝種大麻 檢警搗破毒窟扣220株

2019-09-06 20:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔重劃區因鄰近竹南科學園區，加上投資客炒作，區內透天厝要價上千萬元，不過卻有人舉報，不法集團在千萬豪宅內栽種大麻，製成大麻粉、油及大麻巧克力販售；檢警昨天搗破毒窟，逮捕周姓、王姓、許姓3男及蘇姓女子，依毒品罪嫌偵辦。3男今天被法院裁定羈押禁見，蘇女則5萬元交保。

苗栗地檢署接獲警方報告，苗栗縣竹南鎮大埔重劃區內有民眾非法種植大麻，並設置加工廠且以自備之器具進行加工，製成大麻粉、大麻油及大麻巧克力等相關大麻製品後出售予不特定人以牟利。

苗栗地檢署即指派檢察官劉偉誠、黃棋安指揮警政署刑事警察局、苗栗縣警察局竹南分局等單位組成專案小組，昨天上午7點55分左右前往搜索。

檢警當場查獲大麻活株220株、大麻幼苗11盤（55株）、大麻花數箱、大麻種子1批、大麻巧克力1批、大麻粉13.9公克、大麻油1瓶、大麻栽種器具、烘乾設備、大麻油提煉設備各1批等物，並將在場的王男、周男、許男及蘇女4人帶回偵訊。

其中，王、許2人供稱自網路購買大麻種籽，透過網路學習，於去年底在竹南鎮大埔重劃區承租透天厝栽種，製成大麻粉、大麻油及大麻巧克力等，但都否認有販售行為。

警訊後，將王男等4人解送至苗栗地檢署接受偵訊；檢察官訊後認王、周、許3人涉嫌違反毒品危害防制條例之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞向苗栗地方法院聲請羈押；苗栗地院訊後認為3人均犯罪嫌疑重大有羈押必要，均裁准羈押禁見。蘇女則5萬元交保。

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