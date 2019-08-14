台糖虎山農場林地被偷種大麻1年多 已3.2公尺創最「高」紀錄

2019-08-14 16:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南市仁德區台糖虎山農場林地竟被偷種大麻1年多，有民眾今年5月在農場健行時，發現葉子長得很特別，拍照請教植物專家才查知竟是大麻，趕緊通報警方。台南市刑大在8月13日逮捕劉姓男子，並到虎山大麻園查扣大麻活株18株，大麻樹竟長到3.2公尺高。

南市刑大副大隊長林清榮說，南市警局執行安居緝毒專案，5月接獲民眾通報仁德台糖虎山農場的偏僻林地栽種大麻後，南市刑大偵五隊派員守株待兔，24小時埋伏監控，在8月初發現劉嫌前往採摘2大株大麻樹的葉子，但未當場逮捕。

警方不動聲色，成立專案小組追查，確認劉嫌身分和租住南市東區後，8月13日持搜索票先在劉嫌住處查獲大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備。

專案小組再帶劉嫌前往仁德虎山農場林地，摘除和查扣劉嫌栽種的大麻樹活株18株，其中5株長到超過3公尺，是國內警方查獲大麻植株最「高」紀錄。

劉嫌約在3年前從網路向外國郵購大麻種子寄到台灣，劉嫌在室內用水耕和盆栽方式竟種活大麻，1年多前再移植大麻株到虎山農場偏僻的林地栽種。

劉嫌否認販毒，只有自用，也曾用大麻葉炒蛋、燉補雞湯。

林清榮說，此案起於民眾友善通報網通報，繼而破獲大麻製毒工廠，成為安居緝毒專案友善通報網最佳案例。

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