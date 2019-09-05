「聽說」系主任超色 大學生網路造謠判毀謗

2019-09-05 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕陳姓男子就讀彰化某私立大學應用日語系，僅聽說女同學於網路上不滿貼文，竟在知名網路論壇Dcard捏造系主任對女同學超色，並貼文「被掃描全身」、「還非禮我們的女同學」等語，引起議論，系主任為此丟掉主任職務，因此向陳男提告，女學生證稱，無騷擾此事，陳男仍辯稱，「老師對學生所做行為可受公評」。彰化地院認為，陳男網路張貼留言，對系主任名譽損害不輕，違反散布文字毀謗罪，判處拘役30天。

判決書指出，陳男（20歲）因不滿新就任的系主任，以匿稱「B18」於去年3月6日凌晨在Dcard論壇網站討論標題「日語系新的主任你們覺得可以嗎？」張貼「想念嘉純了…說好雅琪當主任，超母的我已經快受不了，現在又換公的上來66666」，也留言「高傲就算了還他媽超色上次非禮我們的女同學，上禮拜還有女同學去找他簽東西被掃瞄到全身不舒服」，及「超色」「超雞掰」「神鵰俠侶好肉棒」等謾罵，貶損其社會評價。

事件爆發後引起譁然，系主任表示，因此無法擔任校內或校外職位，受有損失，且與學生無恩怨，卻被以粗俗字眼謾罵，因而提告。

陳男證稱時坦承有張貼有留言，否認有毀謗、侮辱犯行，並辯稱是親眼看到女同學（甲女）在Instagram（簡稱IG）限時動態上所述，被被告騷擾，不舒服，而女同學（乙女）遭非禮，也是親耳聽到同學說過，被告曾問乙女，要不要捏他奶頭！被告律師辯護時也指出，陳男提出證據證明留言為真，且告訴人為老師，針對學生所做行為是可受公評的。

對此甲女證稱時表示，會在IG分享生活上的事，曾經在限時動態貼文，「打工時，客人對他眼神不好，讓他感覺不舒服」，但沒發表對系主任的看法，也沒發表找他簽名時，被視線掃描很不舒服一事等文字；乙女證稱時指出，高中時會同學互相捉弄，捏別人奶頭，但此事從沒在被告、陳男等人面前提過。

法官審酌，證稱內容與陳男所述相左，且陳男未能提出IG截圖或其他資料佐證，證據來源可疑，且留言中有「超色」「超雞掰」「神鵰俠侶好肉棒」等字眼，讓被告感到難堪、不快，且張貼Dcard論壇，供不特定人閱覽，足以貶損聲譽，已屬「侮辱」，依法量處其刑，判處陳男拘役30日，得易科罰金，可上訴。

該大學人事室澄清表示，該名主任係因年度人事調動，調離系主任職位，目前仍是該系專任教師，而事發後學校立即啟動調查，也收到司改團體關切，經查並無具體證據證明該系主任對女同學有言語騷擾、非禮行為，去年事件爆發後，該名主任也對底下留言多名同學提告，其中有人已和解，對於案件進入司法程序，校方尊重判決。

校內不具名老師指出，該名系主任教學有其風格，對於年輕學子而言不易輕近，但未聽聞有其騷擾行為投訴，也認為大學生已是成人年紀，即使網路發言也須負責任。

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