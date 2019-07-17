前立委陳朝容直播造謠縣長買票 判5月，褫奪公權1年

2019-07-17 17:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年五合一大選，前立委陳朝容於選前夜為彰化縣埔鹽鄉長候選人施建樑站台時，公然指控時任彰化縣長魏明谷買票，一票一千等，演講過程透過施建樑的臉書直播後引起選民譁然，魏明谷與團隊不滿陳朝容於投票日前夕，散布不實謠言，具有使人不當選之意圖，提出告訴。彰化地院判決今日出爐，認為陳朝容違反公職人員選罷法104條要件，處以5月徒刑，褫奪公權1年。

對此判決，記者致電陳朝容，未能接通回應；前彰化縣長魏明谷則表示，感謝司法伸張正義做出公正的判決。

根據起訴內容，陳朝容（63歲）明知魏明谷是第18屆彰化縣長選舉候選人，亦知「魏明谷賄選」一事未經任何具體查證也無其他佐證之謠言，竟意圖使魏明谷不當選，於2018年11月23日晚間8點參加施建樑政見說明造勢晚會時，已演講方式傳述「魏明谷已經開始在買票了，魏明谷在阮埔鹽鄉配合鄉長跟議員一票一千，所以你們回去今晚可以打電話去魏明谷總部，一千你沒拿到，沒拿到就是你要幫魏明谷、幫鄉長幫忙，一票一千，可以去討」等語。

此方式也對在場及經由臉書網站直播功能瀏覽給不特定民眾，散布關於魏明谷賄選之不實謠言，足以使魏明谷受有投票權民眾產生貶抑之評價。

偵訊時，陳朝容坦承演講內容事實，表示是聽聞黃男所述，並辯稱有向林、邱、曾、楊等人查證，但眾人傳訊時皆表示，未有魏明谷賄選事證，也未告知陳朝容有關魏於埔鹽鄉買票內容，是陳在未查證情形下不實杜撰。

檢方認為，陳朝容濫用曾經擔任民意代表累積之公信力，將無根據的謠言轉化為公共人物說出的話，顯然存有利用該等無根據的謠言中傷，構成毀謗與意圖使人不當選之惡意，遂提起公訴。

陳朝容庭訊坦承演講內容，但否認有違選罷法。彰化地院審理，陳朝容違反選罷法104條內容，意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人，判處5月徒刑，褫奪公權1年，可易科罰金。

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