男友啪完竟傳她的事後照給朋友 還辯是在「報備行蹤」！

2019-08-22 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生在網路和網友分享自己與男友在一起後終於發生了一次關係，沒想到竟被她發現男友偷拍事後照傳給朋友，男友還說是在跟朋友報備行蹤，讓網友們聽了大傻眼，直呼這樣超不尊重女生！

原PO昨天（21日）在匿名論壇「Dcard」 上說，自己日前終於和男友發生第一次，完事後忽然心血來潮想看男友手機，於是湊上去靠著正在滑手機的男友，正巧看到男友與朋友的聊天內容，竟出現自己的事後照！「照片是我穿一條內褲跟大件踢恤躺床的照片」，原PO說，自己當下看到的時候反應很大，男友驚覺被發現，立馬關掉螢幕。

原PO質問男友，為何要傳照片給朋友？男友辯解說：「蛤沒有阿，就他問我在幹嘛？我拍照給他，跟他說我跟你在一起」，原PO追問，為何不直接打字說明就好？男友竟說，因為沒想太多就拍了，讓原PO傻眼，「最後還是我要求，他才把我的照片收回...我從第一次開始我就對他扣分，覺得有戒心了」，原PO詢問網友對此有何看法。

網友紛紛說，「說不定他跟朋友炫耀說他上到你了」、「分手！哪個男朋友會把女友衣衫不整的照片給人家看啊」、「我不行接受！搞不好他手機裡還有其他偷拍...好可怕」、「你把他當男友，但感覺他只把你當砲友！沒有男生會願意跟朋友分享自己女友...真的可以放生了」。

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