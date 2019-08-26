自殘不願同學得知 謊稱遭隨機砍傷成謠言判罰

2019-08-26 20:54

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓學生因課業壓力大自殘，但顧及自尊，向同學謊稱遭人隨機砍傷，林姓同學獲知後，沒有查證就到網路論壇Dcard貼文：「最近泰山貴和站附近騎樓半夜有個瘋子會隨機砍人」等，新北地院審理後依違反社會秩序維護法，裁罰邱某2700元罰鍰、林某1800元。

警方調查，邱某因課業壓力大，持刀自殘導致手臂有傷，今年6月1日，被同學發現後，他又謊稱在捷運桃園機場線「泰山貴和站」附近騎樓，遭人隨機砍傷。

邱某的同班同學林某輾轉得知，竟於17日PO文聲稱：「最近泰山貴和站附近騎樓半夜有個瘋子會隨機砍人、半夜不要單獨一個人走在那邊的騎樓、有學生昨天被劃傷20刀、目前已經報警、但那裡很暗而且沒有攝像頭、所以暫時沒有下文、可能還再犯、犯人目測182上下戴口罩帽踢、各位明志學生真的要小心！！」

警方約談邱某，他當場坦言：「因顧及自尊，不願同學知道他自殘，才會謊稱遭人隨機砍傷」；林某辯稱，貼文前有向邱某確認內容無誤。

法官因此邱某確有憑空捏造不實事實情事；至於林某辯稱「有查證」，法官則認為，若真有隨機砍人事件，案發當時應有相關新聞及影片，僅需稍加查證即可知悉，且現今網路資訊傳播迅速，若真有此事，卻無任何報導，顯與常情不符，林某未為相當查證，輕率將與事實不符的資訊發布網路，有過失。

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