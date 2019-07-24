蓋大橋要用人頭和人血？ 孟加拉謠言瘋傳害死8人

2019-07-24 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉正在興建博多（Padma）大橋，但社群媒體卻出現這項工程「必須用人頭和人血建造」的假消息，謠言瘋傳至今已至少讓8名無辜民眾被私刑處死，30多人遭到攻擊。

綜合外媒報導，孟加拉正在建造一條跨越博多河（Padma River）的鐵公路兩用大橋，預計耗資超過30億美元（約新台幣932億元），完工後將成為孟國最大橋梁。但卻有不肖分子在臉書散佈建造大橋必須有人犧牲的假消息，有8人被聽信謠言的暴民認為意圖綁架、虐待兒童，被私刑處死。

孟加拉警方負責人Javed Patwary今（24）日表示，分析8起殺人案後發現，這些被私刑殺害的人，沒有一個意圖綁架兒童，包括在孩子學校門前被打死的單親媽媽、想要探望女兒卻打死的聾啞爸爸。

警方表示，已有8人涉嫌謀殺被捕，至少有5人因涉嫌在社群媒體上傳播謠言遭拘留。雖然警方稱已關閉散佈假消息的25個YouTube頻道、60個臉書頁面和10個網站，但《法新社》發現仍有臉書用戶在分享刊載謠言的貼文。

孟加拉正義和平委員會主席、羅薩里奧主教（Gervas Rozario）表示，那些傳播謠言的人想破壞國內的和平」。達卡大學社會學教授Monirul Islam則說，這些私刑可能是「民眾不信任現有法律和秩序制度的跡象」。

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