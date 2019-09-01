造謠韓墜樓假消息IP在美加 高雄檢警不等韓提告主動查辦

2019-09-01 00:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕再傳假消息！PTT「八卦版」有鄉民「swing1221」造謠韓國瑜死訊，韓競選辦公室回應黑韓不應黑到沒有人性、沒有是非，揚言委請律師蒐證、提告，不過有網友扮柯南肉蒐，發現造謡者IP和曾經「黑英」的鄉民IP相同，反成羅生門，高雄檢警主動偵辦，強調PO文究竟是何動機，仍待調查釐清，不應妄加臆測。

據了解，貼文者利用VPN跳板，連續PO了3則同一個假消息，IP分別在美國、加拿大，另發現署名「swing1221」的鄉民在4年多來，曾在PTT版發表過20多則文章，PTT採半實名制，警方將向版主請求協助，並強調就算韓市長不提告，警方也會主動偵辦。

此外，刑事局南打中心也主動展開偵查，並報請檢察官偵辦，追查在PTT版貼惡毒謠言的人是誰？動機為何？警方懷疑PO造謠者挑釁司法機關，測試檢警單位有無能力追查，警方強調第一時間查證高雄市府，新聞局證實市長韓國瑜平安，確認只是假消息，警方就已展開調查。

警方透露，就算2者是同一個IP位址，也不一定是同一人，有可能前一位網友將此帳號賣掉或讓度，再更改成swing1221帳號，或同一台電腦IP存有2個帳號，當然，也不能排除同一人可能，因此，警方必須謹慎追查、比對，不容許不法者造謠、僥倖。

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