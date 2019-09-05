阿羅哈司機低頭找面紙釀6死車禍 判4年2月確定

2019-09-05 11:26

〔記者張文川／台北報導〕阿羅哈客運前年9月深夜在高雄發生6名乘客死亡的重大車禍，駕駛吳恊松在行經國道1號岡山北上路段時，因低頭分心翻找面紙，而失控自撞內側護欄，導致乘客當場拋飛車外，造成6人死亡；法院一、二審皆依業務過失致死罪，將吳判刑4年2月，最高法院今駁回上訴，全案確定。

40歲吳恊松一審時未能與3位死者、2傷者家屬和解，上訴後仍有部分未和解，傷者還出庭斥責他：「你一通電話都沒有、沒誠意！」吳只能無奈回應說，目前經濟能力不足，希望不要入監，以繼續工作賺錢賠償、彌補過錯。

判決指出，前年9月11日深夜，阿羅哈客運載著16名乘客，從高雄發車北上，剛從岡山交流道進入國道1號，司機吳恊松疑要閃避前車，左轉急轉，大客車車身因此失控，衝撞內側護欄，多名乘客被拋出車外摔死，吳也被甩離駕駛座而受傷。

吳恊松案發第一時間沒有認錯，辯稱是前方轎車未開燈，當他發現前車時再閃避已經來不及；但檢警勘驗車內、外監視器畫面，赫然發現在車禍發生前，吳恊松在車速102公里情況下，竟然低頭翻找東西，抬頭後大約3秒，驚覺快要撞上前車，才猛轉方向盤向左閃躲，終致撞上護欄，他才坦承「天氣熱，想找面紙擦汗」，二審時他也承認自身駕駛經驗不足。

一審橋頭地院將吳判刑4年2月，二審高雄高分院去年11月維持原判。案經上訴，最高法院今認定原判決沒有違誤，駁回上訴確定。

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