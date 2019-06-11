國道翻車造成3死 阿羅哈董事長哽咽致歉

2019-06-11 12:26

〔記者周湘芸／新北報導〕國道1號南下206公里彰化戰備道昨晚約10點發生重大車禍，一輛阿羅哈客運行經該路段時突然失控衝出邊坡直墜平面道路，造成3名乘客傷重不治，另有13人輕重傷。阿羅哈董事長陳瑞鈴今天召開記者會，除向傷亡者家屬致歉，她表示，後續對於受害者家屬的賠償金一定會優於同業，並接受公路總局所有檢查。

陳瑞鈴今召開記者會一度情緒激動哽咽表示，對於此次國道客運意外內心感到沉痛，除了對所有傷亡家屬深深致歉，對這次意外傷亡負起責任，賠償金也會優於同業，並檢討改善不讓像這樣的不幸事件再發生。陳指出，除了賠償傷亡者的理賠金外，會另外組成專業團隊，對此車禍事件做後續追蹤和協助，協助所有傷亡者能走出來，而公路總局接下來對公司的任何檢查也都會配合。

陳瑞鈴表示，該公司規定駕駛工時上限為10小時，發生意外的郭姓駕駛車禍當時並未超出工時，只開了第2個單趟，且現在公路總局都有動態系統，可以監看所有的車輛。初步了解是因駕駛恍神加上天雨路滑、視線不佳讓其反應較遲鈍，導致意外發生，但無論駕駛對與錯，只要是阿羅哈的乘客就是阿羅哈的責任，因目前擔心駕駛有自殘的想法，所以不多作批評。

面對外界認為郭姓駕駛過去曾有不良紀錄，陳瑞鈴指出，不清楚所謂的不良紀錄為何？但該公司規定駕駛不可帶私人手機上車，僅能攜帶公司配發的老人機，郭姓駕駛曾經違規攜帶接受懲處。但陳瑞鈴強調，郭姓駕駛從未在行車期間使用手機。

阿羅哈公司表示，此次意外車輛車型為SCANIA，於2011年6月出廠，上次檢驗正常，預計下次定檢為今年7月18日，郭姓駕駛當日駕駛時間共計9小時，與前一日工作時間間隔休息超過10小時以上，均符合公路總局規定。此外，公司駕駛依規定每半年都會做健康檢查，郭姓駕駛過去身體狀況皆正常，駕駛資歷約3年多，但去年才到阿羅哈公司任職。

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